ОВА: окупанти завдали удару по двох районах Харкова

Російські окупанти вночі обстріляли Шевченківський та Індустріальний райони Харкова. ﻿Про це повідомляє﻿ очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару. Тип ракет встановлюють правоохоронці.

Так, у Шевченківському районі окупанти пошкодили готельно-ресторанний комплекс, а в Індустріальному районі удар зафіксовано на відкритій території, пошкоджено елементи транспортної та критичної інфраструктури. Постраждалих немає.

Також упродовж доби російські війська обстрілювали Харківську область. Під ворожий вогонь потрапили населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Харківського, Лозівського та Ізюмського районів області.

"У Богодухівському районі через обстріли горіло поле з пшеницею, фермери власноруч погасили пожежу, яка знищила 3 гектарів урожаю. У Чугуївському – знищили склад з насінням" , - уточнив Синєгубов.

За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, протяги доби на Харківщині від обстрілів окупантів загинула 1 людина, поранення отримали 5 мирних мешканців. По області госпіталізували 4 людини, двоє з них у тяжкому стані.

Унаслідок вчорашнього обстрілу Харкова з РСЗВ 1 людина загинула та ще 1 поранено, додав голова ОВА.