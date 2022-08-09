Дані ОВА: На Півдні РФ намагається повернути позиції, Донбас у вогні

За даними обласних військових адміністрацій, ворог продовжує обстріли східних та південних областей України, на Херсонщині окупанти намагаються відбити втрачені позиції, але без успіху, повідомляє Українська правда.

Херсонщина: ситуація напружена, бойові дії протягом доби спостерігалися у всіх громадах, стабільно критична ситуація у Бериславському та Каховському районах. Багато сіл знову обстріляні різними видами зброї, російські війська намагаються повернути втрачені позиції. Але без результатів.

Окупаційна влада збільшила кількість пунктів допомоги, це робиться для збору особистої інформації на Херсонщині. Також продовжується видача різних підйомних сум від 4 до 10 тис рублів (школярам, дітям, пенсіонерам), і також в обмін на паспортні дані.

Миколаївщина: під постійними ворожими обстрілами знаходяться населені пункти Галицинівської громади. Вчора протягом дня зазнало обстрілів с. Галицинове. Зранку 9 серпня — під обстрілами було с. Лимани. Влучання переважно по околицях села. Наслідки уточнюються.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вночі обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено житлові будинки. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Дніпропетровщина: вночі ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони.

У Нікополі одна людина постраждала — у лікарні. Пошкоджено кілька житлових будинків, на трьох підприємствах пошкоджені цехи, майстерні, адміністративні будівлі та транспорт.

У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. Є руйнування багатоквартирного будинку. Попередньо, без постраждалих.

Харківщина: нічний обстріл міста Харків в районі Олексіївки, пошкоджено фасадну частину будівлі частково — дах та шибки, постраждалих немає.

В Індустріальному районі снаряд влучив на відкритій території. Пошкоджено електроопору та трамвайні рельси.

По області окупанти обстрілювали Богодухівській, Лозівський, Чугуївький, Харківський райони.

За добу по області троє постраждалих.

Луганщина: за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта.

Донеччина: вночі і зранку — обстріли Мар'їнської громади, зокрема, Красногорівки (є поранені), ракетний удар по селищу Костянтинопільське Курахівської громади (руйнування будівель с/г підприємства). Удар по місту Костянтинівка.

Під вогнем за минулу добу — населені пункти Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Соледар, Часів Яр, с. Іванівка, с. Іванівське, с. Карлівка, с. Старий Комар, с. Первомайське, с. Піски. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 41 приватний будинок, поліцейська станція.

За добу по області — 3 загиблих, 19 поранених.

Обов'язкова евакуація триває.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Запорізькій, Вінницькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.