У Китаї виявили новий небезпечний вірус

У Китаї виявили новий геніпавірус, який отримав назву Ланья (Langya henipavirus, LayV). Він, ймовірно, має тваринне походження, і становить небезпеку як для них, так і для людей. Про це йдеться у статті, опублікованій у медичному журналі The New England Journal of Medicine, повідомляє Корреспондент.

Наразі у китайських провінціях Шаньдун та Хенань виявлено вже 35 пацієнтів, які заразилися цим вірусом. Смертельних випадків поки що не зафіксовано.

Зв'язок між хворими людьми ще не встановлений, як і те, чи може вірус передаватися від людини до людини. Серед тварин Ланья найчастіше зустрічається у землерийок, антитіла до нього також виявили у кіз та собак.

Серед симптомів вірусу Ланья лихоманка, слабкість, кашель, анорексія, біль у м'язах, нудота, блювання і головний біль.

Вчені виявили схожість нового вірусу з іншими геніпавірусами - найбільше він схожий на Моцзян (Mojiang).

Донедавна світу були відомі лише два геніпавіруси, небезпечні для людей - Ніпах і Хендра. Захворювання на них може протікати як у безсимптомній формі, так і у вигляді тяжкої респіраторної інфекції з летальним кінцем. Їхніми переносниками в дикій природі є кажани.