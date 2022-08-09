Китай оголосив про нові навчання навколо Тайваню

Китайські військові оголосили на вівторок, 9 серпня, початок нових спільних навчань військово-повітряних сил та флоту країни у водах та повітряному просторі навколо Тайваню.﻿ Про це, з посиланням на South China Morning Post, повідомляє Новое время.

Як заявили у командуванні армії КНР, метою навчань є підготовка до операцій «блокади» та «спільної оборони» Тайваню.

У зв’язку з цим Управління морської безпеки Китаю випустило навігаційне попередження, що обмежує вхід до східних вод острова Нансан у Чжаньцзяні у Південно-Китайському морі з 8:00 до 18:00 на три дні з початку військових маневрів.

Пекін оголосив про нові навчання лише через кілька годин після того, як глава Білого дому Джо Байден висловив сумніви, що КНР зважиться розпочати вторгнення на Тайвань.

У свою чергу, президент Центру нової інклюзивної Азії, аналітичного центру в Малайзії Ко Кінг Кі вважає, що подібні навчання можуть стати регулярними, щоб у Китаю була можливість напасти на острів у будь-який зручний момент.

"Пекін може перетворити такі військові навчання на реальні дії у будь-який час, коли вважатиме це за необхідне… Або просто зберегти свій нинішній військовий тиск на Тайвань" , — пояснив він.

Попередні навчання китайської армії навколо острова завершилися лише 7 серпня. Їхня зона розташовувалась навколо Тайваню та частково перекривала ділянки, які він вважає своїми територіальними водами.

Загострення навколо острова почалося на тлі візиту туди 2 серпня спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Це стало першим прибуттям американського представника такого високого рівня з 1997 року.

Перед цим, 28 липня, лідер Китаю Сі Цзіньпін попередив Байдена про неприпустимість візиту Пелосі до Тайваню, заявивши, що США «грають з вогнем».

Тайвань є частково визнаною державою, яку КНР називає своєю територією. Він керується демократичним урядом і вважається одним з чотирьох «азіатських тигрів» — найуспішніших економік регіону. Офіційний Пекін категорично проти спроб будь-яких країн встановлювати відносини з Тайванем чи відвідувати його. США визнають легітимність КНР як єдиної держави, але продовжують розвивати зв’язки з островом.