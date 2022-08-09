Білорусь анонсувала спільні військові навчання з РФ

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що Військово-повітряні та сили ППО Білорусі проведуть у серпні військові навчання, у тому числі на російських полігонах.

Оперативно-тактичні навчання ВПС та військ ППО з бойовою стріляниною пройдуть у Білорусі та на території 185-го центру бойової підготовки Повітряно-космічних сил РФ. У пресслужбі повідомляють, що у навчаннях бритиме участь особовий склад, військова та спецтехніка від авіаційних частин, військ ППО та радіотехнічних військ, а також бойові формування Військової академії Білорусі.

За їхніми словами, метою навчань є підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань.

"Захід бойової підготовки пройде у два етапи: з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Республіки Білорусь; з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону Ашулук (Астраханська область РФ – ред)", - повідомили у відомстві.