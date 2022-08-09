Україна припинила транзит російської нафти через "Дружбу"

Російська нафтова компанія "Транснєфть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту, повідомляє Економічна правда.

Українська "Укртранснафта" (дочка "Нафтогазу") таким чином з 4 серпня могла припинити транзит російської нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини.

Як стверджують в "Транснєфті", причиною стала відсутність надходження коштів на рахунки "Укртранснафти" за послуги транзиту. Російська компанія не може сплатити за транзит з огляду на санкції ЄС, а Україна надає послуги транзиту на умовах 100% передоплати.

У російській компанії стверджують, що провели платіж за транзит, але кошти повернули на рахунок. Платежі обслуговує "Газпромбанк" – там зазначили, що платіж відхилено через сьомий пакет санкцій.

"Дружба" є одним із найбільших нафтопроводів у світі, довжиною близько 5500 км. Він бере початок в м. Альметьєвск (Республіка Татарстан, Росія), після чого проходить через Самару (РФ) і Брянськ (РФ) до Мозиря (Білорусь).

У Мозирі "труба" ділиться на південну гілку, яка проходить через Україну і веде до Чехії, Словаччини та Угорщини, і північну гілку – до Польщі та Німеччини.