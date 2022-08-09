Bloomberg: деякі країни Європи повернулися на ринок російської нафти
Середземноморські покупці повертаються до ринку російської нафти: деякі європейські держави таємно проводять рекордні закупівлі російської нафти. Про це пише Bloomberg, повідомляє Корреспондент.
За даними видання, відвантаження російської нафти до портів Італії та Туреччини зросло до багатотижневого максимуму.
"Відвантаження російської нафти в порти Італії та Туреччини зросли до багатотижневого максимуму за сім днів до 5 серпня, компенсувавши чергове падіння поставок клієнтам у Північній Європі, згідно з даними відстеження суден. Відвантаження з Росії до Середземноморського регіону загалом були найвищими з середини червня", - йдеться у повідомленні.