Bloomberg: деякі країни Європи повернулися на ринок російської нафти

Середземноморські покупці повертаються до ринку російської нафти: деякі європейські держави таємно проводять рекордні закупівлі російської нафти. Про це пише Bloomberg, повідомляє Корреспондент.

За даними видання, відвантаження російської нафти до портів Італії та Туреччини зросло до багатотижневого максимуму.