Енергоатом оцінив наслідки аварії на Запорізькій АЕС

Наслідки аварії на Запорізькій АЕС внаслідок дій окупантів можуть бути вдесятеро сильнішими за катастрофу на Чорнобильській АЕС. Про це, з посиланням на Енергоатом, повідомляє Корреспондент.

Так, для оцінки можливих наслідків катастрофи на ЗАЕС фахівці Державного агентства з управління зоною відчуження відштовхувалися від наслідків аварії 1986 року на ЧАЕС:

"На четвертому реакторі ЧАЕС було 2 000 паливних збірок, на ЗАЕС у шести реакторах і в сховищі відпрацьованого ядерного палива міститься до 18 тис. паливних збірок (у 9-10 разів більше). Тобто наслідки аварії на ЗАЕС можуть бути вдесятеро потужнішими, ніж у 1986-му на ЧАЕС" , - йдеться у повідомленні.

Також фахівці стверджують, що у разі аварії площа потенційної зони відчуження становитиме до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства. При цьому площа потенційної забрудненої території - до 2 млн км², а ступінь зараження інших територій України та Європи, Росії та Білорусі залежатиме від вітру.

"Кількість ліквідаторів може становити від 1 млн осіб, а загиблих - десятки тисяч, залежно від поточної кількості людей на території Запорізької області, кількість евакуйованих/відселених осіб - від 2 млн осіб. Також на неосяжну кількість років буде забруднена річка Дніпро. Аварія може призвести до викиду радіоактивного цезію-137 у кількостях, небезпечних для здоров'я людей, ґрунтів, водойм. Основна частина викидів припаде на Україну, але постраждають також ЄС, Білорусь та Росія" , - написала Лала Тарапакіна, радниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

До аварії може призвести пожежа, вибух чи ураження снарядами, бомбами, ракетами.