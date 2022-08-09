Пентагон: сотні HIMARS Україні не потрібні
Україні не потрібно постачати сотні систем HIMARS, необхідно забезпечити безперервне постачання боєприпасів до них. Про це заявив заступник голови Пентагону Колін Каль, повідомляє Корреспондент.
"Ми відправили 16 систем HIMARS, що, насправді, досить багато. Знову ж таки, це не ті системи, які, за нашими оцінками, потрібні сотнями, щоб зробити такий вплив. Це системи точного наведення для дуже конкретних типів цілей, і українці використовують їх саме так", – сказав він.
Представник Пентагону нагадав, що по три схожі з HIMARS системи - M270 і MARS II - зобов'язалися надати Україні Нідерланди та Німеччина.
Каль підтвердив, що в новому пакеті військової допомоги США буде поставлено високоточні боєприпаси GMLRS для HIMARS, які вражають цілі на відстані 70 км. З їх допомогою ЗСУ вражають вузли командування та управління, центри забезпечення та логістики, ключові радарні системи.
Він зазначив, що точкові удари HIMARS змусили РФ відсунути тили углиб.
"За нашою оцінкою, українці непогано справляються з кількістю систем, і насправді пріоритетом зараз є забезпечення безперервного потоку цих GMLRS. Те саме стосується гаубиць M777, де ми, дійсно, поставили дуже велику кількість систем. Як у союзників і партнерів, пріоритетним завданням наразі є забезпечення українців боєприпасами, щоб вони могли продовжувати боротьбу", – додав Каль.