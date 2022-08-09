Подоляк закликав світ негайно зупинити російський нацизм

Росія пропонує світу прийняти новий нацизм, який продовжує формуватися всередині країни-агресора. Кремль з його людожерською ідеологією необхідно негайно зупинити, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в Twitter.

"Росія пропонує людству прийняти "нацистський світ 2.0", що передбачає "право сили". А з ним — масові страти, тортури, викрадення дітей, фільтраційні концтабори. Все це підноситься під брендом "русский мир". До газових камер залишається пів кроку. Це категорично потрібно зупинити. Зараз" , — підкреслив Подоляк.

Росія пропонує людству прийняти «Нацистський світ 2.0», що передбачає «право сили». А з ним – масові страти, тортури, викрадення дітей, фільтраційні концтабори. Все це подається під брендом «Русский мир». До газових камер лишається півкроку. Це категорично треба зупинити. Зараз. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 9, 2022

Нагадаємо, раніше радник керівника ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Росія планує на пів року заморозити війну, щоб стягнути більше військ та озброєння на фронт. Кремль очікує, що Захід втомиться підтримувати Україну.