ЗМІ: у Криму біля військового аеродрому пролунали кілька вибухів

У вівторок, 9 серпня, в окупованому Росією Криму пролунало кілька вибухів, повідомляє Новое время.

За даними видання, вибухи пролунали у Новофедорівці у Сакському районі на заході окупованого Криму.

У Telegram повідомляють, що вибухи пролунали біля військового аеродрому.

Дим видно як у суші, і у морі.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявляв, що військова техніка в Криму та кораблі Чорноморського флоту РФ — одна з цілей України, яку потрібно вражати за допомогою американських РСЗВ.

Пані посол США в Києві Бріджит Брінк заявляла, що українська сторона сама вирішуватиме, для стрільби на яку відстань використовувати американські РСЗВ HIMARS.

13 липня в етері Радіо НВ секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що окупанти «напружені» через зброю, яку отримує Україна від західних партнерів, а тому посилили оборону Кримського мосту.