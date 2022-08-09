ЗМІ: у Криму біля військового аеродрому пролунали кілька вибухів
У вівторок, 9 серпня, в окупованому Росією Криму пролунало кілька вибухів, повідомляє Новое время.
За даними видання, вибухи пролунали у Новофедорівці у Сакському районі на заході окупованого Криму.
У Telegram повідомляють, що вибухи пролунали біля військового аеродрому.
Дим видно як у суші, і у морі.
Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявляв, що військова техніка в Криму та кораблі Чорноморського флоту РФ — одна з цілей України, яку потрібно вражати за допомогою американських РСЗВ.
Пані посол США в Києві Бріджит Брінк заявляла, що українська сторона сама вирішуватиме, для стрільби на яку відстань використовувати американські РСЗВ HIMARS.
13 липня в етері Радіо НВ секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що окупанти «напружені» через зброю, яку отримує Україна від західних партнерів, а тому посилили оборону Кримського мосту.