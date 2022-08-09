Sky News: Росія таки відновила постачання газу до Латвії

Потік природного газу з Росії до Латвії відновився через тиждень після того, як російський "Газпром" припинив транспортування палива, повідомляє Європейська правда.

Це підтвердив оператор системи Conexus Baltic Grid (CBG), пише Sky News.

У липні "Газпром" заявив, що припинив постачання газу до Латвії, звинувативши балтійську країну в порушенні умов постачання.

Але потік з Росії до Латвії в понеділок становив 43 393 МВт-год на день, повідомляє CBG. В даний час газ надходить у зону єдиного ринку Латвії, і його можна транспортувати до Фінляндії, Естонії чи Литви.

Латвія вирішила повністю відмовитися від російського газу з 1 січня наступного року. Підтримані Сеймом поправки до Закону про енергетику передбачають диверсифікацію маршрутів постачання природного газу та забезпечення стратегічних запасів природного газу.

Нагадаємо, посольство Латвії у Росії зупинило на невизначений термін видачу всіх віз для громадян Росії, з єдиним винятком.

Латвія також призупинила дію міжурядової угоди з Росією про економічне співробітництво.