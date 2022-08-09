МВС: Україна отримала ракети дальністю ураження до 300 км

Україна отримала високоточні ракети далекого радіусу дії для реактивних систем залпового вогню, повідомляє Ділова столиця.

Про це написав у своєму Telegram-каналі радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу Президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів.

"Як ви могли зрозуміти — ракети з дальністю 200-300 км вже в нас на озброєнні і застосовуються. Вибухи в Мелітополі, а сьогодні на аеродромі в Новофедорівці в Криму — публічний доказ цього. Окупанти явно виявились не готові до цього факту, що бачимо з масштабів їх втрат" , — зазначив він.

Андрусів також порадив російським окупантам не користуватись Кримським мостом, натякнувши, що він також є ціллю української артилерії.

Як повідомлялось, у Новофедорівці в окупованому Криму чути вибухи на військовій авіабазі.