ОВА: росіяни почали вивозити сім'ї з Херсона після ударів ЗСУ

Росіяни у тимчасово окупованому Херсоні почали вивозити сім'ї з міста після ударів ЗСУ по Антонівському мосту, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"Внаслідок нещодавніх ударів ЗСУ по Антонівському та Каховському мостах у окупантів почалася паніка" , - повідомляється в Telegram.

За даними адміністрації, у понеділок, 8 серпня, Антонівський міст був оточений окупантами з обох боків, а місцевих мешканців не пропускали.

"Також через ці події почалося масове вивезення сімей військових Росії, які жили в Херсоні" , — йдеться у повідомленні.

27 липня ЗСУ завдали ударів по Антонівському мосту в Херсоні. Після цього колаборанти визнали, що рух мостом неможливий. Вони також визнали, що було завдано удару по залізничному мосту, який розташований приблизно 6 кілометрів від автомобільного.

У ніч на понеділок, 8 серпня, українські військові знову завдали ударів по Антонівському та Каховському мостам у Херсонській області, а також атакували ворожі бази на півдні країни.