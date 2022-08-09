У Міноборони Росії назвали причину вибухів на авіабазі в Криму
Причиною вибухів на авіабазі у Новофедорівці в окупованому Криму нібито стала детонація боєприпасів, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Росії із посиланням на "РИА Новости".
"Дев'ятого серпня, близько 15.20, на території аеродрому Саки в районі населеного пункту Новофедорівка, на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів", — йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що під час вибуху ніхто не постраждав, авіаційна техніка на аеродромі пошкоджень не отримала. На даний час "вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху".
Як повідомлялось, у Новофедорівці в окупованому Криму було чути вибухи на військовій авіабазі.
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