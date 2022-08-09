У Міноборони Росії назвали причину вибухів на авіабазі в Криму

Причиною вибухів на авіабазі у Новофедорівці в окупованому Криму нібито стала детонація боєприпасів, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Росії із посиланням на "РИА Новости".

"Дев'ятого серпня, близько 15.20, на території аеродрому Саки в районі населеного пункту Новофедорівка, на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів" , — йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що під час вибуху ніхто не постраждав, авіаційна техніка на аеродромі пошкоджень не отримала. На даний час "вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху".

Як повідомлялось, у Новофедорівці в окупованому Криму було чути вибухи на військовій авіабазі.

Радник голови Міністерства внутрішніх справ України, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів заявив, що Україна отримала високоточні ракети з радіусом ураження до 300 км.