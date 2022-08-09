З’явилися перші відео очевидців після серії вибухів у Криму

У соцмережах з’явилися перші відео очевидців з тимчасово окупованого РФ Криму, де у селищі Новофедорівка Сакського району у вівторок, 9 серпня, пролунало одразу кілька вибухів, повідомляє Новое время.

На них видно величезний гриб з клубів густого чорного диму, що здіймається в небо з місця події на сотні метрів.

Інформації про можливих загиблих чи постраждалих поки що не надходило, проте, як повідомляють місцеві жителі, на місце події з Євпаторії виїхала велика кількість машин швидкої допомоги.

Причини вибухів наразі не відомі.