США оголосили про санкції щодо 100 чиновників режиму Лукашенка

США оголосили про санкції щодо 100 чиновників режиму Лукашенка
Фото: president.gov.by

Державний департамент США оголосив про запровадження обмежень щодо 100 білоруських офіційних осіб, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження візових обмежень щодо 100 посадових осіб режиму та пов'язаних з ними осіб за їх участь у підриві чи завданні шкоди демократичним інститутам або у перешкоджанні переходу до демократії в Білорусі", - йдеться у заяві.

До списку входять особи, які займають високі посади в адміністрації Лукашенко, МВС, Комітеті державної безпеки (КДБ), Центральній виборчій комісії, Генеральній прокуратурі, Головному управлінні Слідчого комітету, Міністерстві транспорту та зв'язку, Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю та корупцією, Військово-повітряних силах і Військах протиповітряної оборони.

Серед підсанкційних осіб також члени парламенту, судді, співробітники служби безпеки, члени виконавчих комітетів та адміністратори державних університетів.

У Держдепі зазначили, що включені до списку особи були залучені до насильницьких арештів мирних демонстрантів, обшуків будинків та офісів журналістів, представників опозиції та активістів, фальсифікації виборів та інших порушень.

Новини

Популярні теми форуму

analytics