США оголосили про санкції щодо 100 чиновників режиму Лукашенка

Державний департамент США оголосив про запровадження обмежень щодо 100 білоруських офіційних осіб, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві держсекретаря Ентоні Блінкена.

"Сьогодні ми оголошуємо про запровадження візових обмежень щодо 100 посадових осіб режиму та пов'язаних з ними осіб за їх участь у підриві чи завданні шкоди демократичним інститутам або у перешкоджанні переходу до демократії в Білорусі" , - йдеться у заяві.

До списку входять особи, які займають високі посади в адміністрації Лукашенко, МВС, Комітеті державної безпеки (КДБ), Центральній виборчій комісії, Генеральній прокуратурі, Головному управлінні Слідчого комітету, Міністерстві транспорту та зв'язку, Головному управлінні боротьби з організованою злочинністю та корупцією, Військово-повітряних силах і Військах протиповітряної оборони.

Серед підсанкційних осіб також члени парламенту, судді, співробітники служби безпеки, члени виконавчих комітетів та адміністратори державних університетів.

У Держдепі зазначили, що включені до списку особи були залучені до насильницьких арештів мирних демонстрантів, обшуків будинків та офісів журналістів, представників опозиції та активістів, фальсифікації виборів та інших порушень.