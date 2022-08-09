Енергоатом: Росія розпочала процес підключення ЗАЕС до Криму
Росія почала реалізовувати план щодо підключення ЗАЕС до російської енергосистеми та відключення її від української, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив президент Енергоатома Петро Котін в ефірі телемарафону.
Котін пояснив, що росіяни спробують відключили від Запорізької АЕС окуповані регіони півдня України, а потім провести електромережу з Криму.
"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму.
Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою України.
Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України - окуповані частини Херсонської та Запорізької областей.
Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС.
Після чого її (ЗАЕС – ред.) неможливо вже буде під'єднати до української енергосистеми, вона залишиться на російській частоті.
Це їхній план, і вони почали його реалізувати".
За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.
Нагадаємо: 6 серпня ввечері російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар, влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.
Жінка потрапила до реанімації після російського обстрілу ЗАЕС 7 серпня.