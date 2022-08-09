Кабмiн розірвав угоду про співпрацю з силовиками Білорусі

Кабінет міністрів України розірвав угоду з Білоруссю про співпрацю силовиків, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, сьогодні денонсовано угоду між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь. Ця угода була підписана в 1992 році.

Така угода дозволяла силовикам Україна та Білорусі тримати контакт та займатись спільними розслідуваннями.

Нагадаємо, що раніше уряд розірвав угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами.