Кабмiн розірвав угоду про співпрацю з силовиками Білорусі
Кабінет міністрів України розірвав угоду з Білоруссю про співпрацю силовиків, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повiдомлення представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, сьогодні денонсовано угоду між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Білорусь. Ця угода була підписана в 1992 році.
Така угода дозволяла силовикам Україна та Білорусі тримати контакт та займатись спільними розслідуваннями.
Нагадаємо, що раніше уряд розірвав угоду з Білоруссю про судноплавство внутрішніми водними шляхами.