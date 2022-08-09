Верещук прокоментувала вибухи на військовому аеродромі у Криму

Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала вибухи на військовому аеродромі у тимчасово окупованому Криму, повідомляє Новое время.

"Сьогоднішні вибухи в Новофедорівці є черговим нагадуванням про те, чий Крим. Бо то є Україна" , — написала вона в Telegram.

Верещук додала, що у вівторок, 9 серпня, відзначають Міжнародний день корінних народів, якими в Україні вважаються кримські татари, караїми та кримчаки.

У селищі Новофедорівка у Сакському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи.

За версією Міноборони РФ, близько 15:20 на території аеродрому Саки на майданчику зберігання здетонували кілька авіаційних боєприпасів.

Так званий «голова Криму» Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок вибухів у Новофедорівці загинула людина. Також, за даними росЗМІ, внаслідок вибухів постраждали п'ятеро людей.