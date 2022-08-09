Шмигаль: Кабмін готує механізм відновлення житла за рахунок Росії

Кабінет міністрів опрацьовує варіанти, щоб конфісковані російські активи в першу чергу були спрямовані на відновлення зруйнованого житла українців, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє урядовий портал.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в рамках державного бюджету планується створити Фонд оперативного відновлення, куди міжнародні донори зможуть спрямовувати кошти.

"Крім того, опрацьовуємо можливість того, щоб конфісковані російські активи і ресурси, перш за все, були спрямовані саме на відновлення житла людей. Ми готуємося до всіх викликів" , - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна має намір конфіскувати майже тисячу об'єктів, які належать Російській Федерації.