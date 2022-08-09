Міноборони України саркастично прокоментувало вибухи у Криму

Україна не має відношення до пожежі на авіабазі у Новофедорівці в окупованому Криму, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявили у Міністерстві оборони України.

"Міноборони України не може встановити причину займання, однак вкотре нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях" , — йдеться у повідомленні.

У Міноборони також припустили, що Росія може використати пожежу на авіабазі в інформаційній війні.

"Не виключаємо, що окупанти "випадково" знайдуть якісь характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК" , — йдеться у повідомленні.

У Міноборони звернули увагу, що одяг з бавовни є "дуже гігієнічним".

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, у Новофедорівці Сакського району в окупованому Криму в районі російської авіабази пролунало кілька вибухів.

Радник голови Міністерства внутрішніх справ України, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів заявив, що Україна отримала високоточні ракети з радіусом ураження до 300 км.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що на авіабазі відбулася детонація боєприпасів. При цьому люди та техніка не постраждали. Кримська "влада" оголосила евакуацію в Сакському районі.

Однак пізніше так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що в результаті вибухів одна людина загинула і п'ятеро, зокрема дитина, отримали травми.

Російські пропагандистки Маргарита Симоньян та Ольга Скабеєва обурені вибухами на авіабазі.