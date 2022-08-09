Bloomberg: Росії доводиться шукати озброєння по всьому світу

Росії доводиться шукати озброєння по всьому світу, щоб потім використовувати його у війні проти України, пише Bloomberg, повідомляє Новое время.

У виданні наголошують, що в той час як Україна отримала зброю на мільярди доларів від США та Європи, щоб захистити себе, Росія має покладатися на власні ресурси для підтримки передових сил на тлі повідомлень про значні втрати.

Для пошуку зброї РФ працює, наприклад, із Сирією. Торгове судно, що знаходиться під санкціями США, пройшло турецьку протоку Босфор на шляху з Сирії до Росії наприкінці минулого місяця. Представники європейської розвідки, котрі відстежили Спарту-2, кажуть, що вона перевозила військові машини для підтримки війни РФ в Україні.

Одне з анонімних джерел Bloomberg, знайоме з цим питанням, сказало, що уряд США вважає, що Росія використовує торгові судна для перевезення військових вантажів у Чорне море, що повторює звіти європейської розвідки.

Є ознаки того, що Кремль шукав додаткові ресурси й в інших місцях.

Напруженість між Вірменією та Азербайджаном через спірний Нагірно-Карабахський регіон спалахнула останніми тижнями на тлі спростованих Москвою повідомлень про те, що Росія скоротила миротворчий контингент чисельністю до 2000 осіб для відправки в Україну. У березні США заявили, що Росія перекинула частину військ в Україну з окупованої Південної Осетії.

Росія звертається до Ірану, щоб спробувати купити озброєні безпілотники, заявив директор ЦРУ Вільям Бернс на безпековому форумі в США минулого місяця.

При цьому видання уточнює, що малоймовірно, що Північна Корея стане новим джерелом артилерії.

7 серпня радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія планує на півроку заморозити війну, щоб стягнути нові війська та озброєння на лінію фронту. Кремль очікує, що Захід втомиться підтримувати Україну.