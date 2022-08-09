NYT: ЗСУ завдали удару по авіабазі в Криму українською зброєю

Захисники України завдали удару по авіабазі в окупованому Криму, використовуючи зброю українського виробництва, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє газета The New York Times з посиланням на неназваного «українського військового високопосадовця зі знанням ситуації».

Газета пише, що їхній співрозмовник, який говорив на умовах анонімності, «підтвердив, що за атакою стоять українські сили».

"Це була авіабаза, з якої регулярно злітали літаки для ударів по наших військах на південному фронті" , — сказало джерело NYT.

Інфографіка: НВ

Український військовий чиновник не розкрив тип зброї, але уточнив, що вона українського виробництва. Раніше в Міністерстві оборони України офіційно повідомили, що не можуть встановити причини пожежі на території аеродрому Саки в Криму.

У вівторок, 9 серпня, в окупованому Росією Криму пролунало кілька вибухів — за даними ЗМІ, в районі військового аеродрому Саки поблизу Новофедорівки на заході Криму. Міноборони країни-агресора Росії стверджує, що причиною вибухів стала "детонація кількох авіаційних боєприпасів". Маріонетки Кремля в Криму заявили, що внаслідок вибухів загинула одна людина, шість — постраждали.

Раніше програма Схеми з посиланням на супутникові знімки повідомляла, що біля міста Саки розташований один із ключових для російської авіації аеродромів в окупованому Криму. Там базувався 43-й винищувальний авіаційний полк ВКС Росії, у складі якого — переважно літаки Су-30СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.