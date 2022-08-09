Україна отримала грант у 4,5 млрд доларів: куди підуть гроші

Україна отримала грант у 4,5 млрд доларів: куди підуть гроші
Фото: kmu.gov.ua

В Україні заявили про підписання угоди, по якій держава отримає грант у розмірі 4,5 мільярди доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє  Міністерство фінансів України.

Марченко заявив, що отриманні гроші були надані Сполученими Штатами Америки та направлені до Цільового фонду багатьох донорів у рамках проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

У міністерстві пояснили, що виділені кошти витратять на виплату пенсій, а також на окремі програми державної соціальної допомоги, а саме:

  • оплата житлово-комунальних послуг
  • підтримка малозабезпечених сімей
  • підтримка дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства
  • виплати ВПО
  • оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій

За словами Марченка, грантове фінансування є надзвичайно важливим для України, бо дозволяє знизити боргове навантаження на бюджет та дозволяє думати про повоєнну відбудову країни.

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