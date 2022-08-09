CNN: Джонсон і Макрон обговорили вплив військової допомоги на війну в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови заявили, що допомога їхніх країн українським захисникам "вносить значний вплив" у війну проти Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє CNN.

"Вони погодилися з тим, що зусилля Великої Британії та Франції з підготовки та оснащення українських військ мали значний вплив на війну" , - йдеться у звіті Даунінг-стріт за результатами розмову.

Також обидва лідери погодилися з тим, що "не можна допустити втоми Заходу від війни".

У заяві Єлисейського палацу говориться, що лідери країн підтвердили рішучість підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно".

У звітах також йдеться, що Макрон і Джонсон обговорили інші питання, зокрема продовольчу кризу, викликану російською агресією проти України.

Нагадаємо, 1 серпня президент України Володимир Зеленський і Макрон вели перемовини півтори години.

Зеленський попросив лідера Франції допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги на 9 млрд євро для України.