Окупанти зібралися приєднати територію Миколаївщини до Херсонщини

Сепаратистка Катерина Губарєва заявила про намір Росії об'єднати захоплені території Миколаївської та Херсонської областей України, повідомляє Новое время.

За словами Губарєвої, яку окупанти називають «заступником голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області», росіяни це роблять нібито для того, щоб виплачувати пенсії місцевим мешканцям.

"Щоб можна було там і пенсії платити, і соціальні виплати, і забезпечувати мобільним зв'язком" , - заявила вона.

Раніше окупаційна влада заявляла про намір провести псевдореферендуми у захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей України.

У Білому домі заявляли, що російські окупанти готуються до анексії територій, захоплених після 24 лютого, і хочуть повторити ті самі схеми із псевдореферендумами, що й у 2014 році.

Українська розвідка та СБУ також фіксують підготовку окупантів до проведення фіктивних «референдумів» .