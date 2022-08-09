Лукашук: росіяни випустили 40 снарядів із РСЗВ по Нікопольському району

Росіяни обстріляли з РСЗВ Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє людей постраждали, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук.

"Російські окупаційні війська продовжують "кошмарити" наші громади" , - написав він у Telegram.

Він уточнив, що окупанти здійснили 40 пострілів із РСЗВ у напрямку Мирівської громади. В результаті чоловік та жінка отримали осколкові поранення, сказав він. Лукашук також додав, що було пошкоджено газопровід, а точна інформація про руйнування з'ясовується.

Глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що на протилежному березі Каховського водосховища, де розташований тимчасово окупований Росією Енергодар, зафіксовано рух ворожих РСЗВ.

За його даними, росіяни стріляли у напрямку села Вишетарасівка. Євтушенко попередив, що небезпека обстрілу населених пунктів на Каховському водосховищі зберігається.

Раніше місцева влада закликала жителів Нікополя тимчасово залишити місто через регулярні обстріли військ РФ з боку Енергодару.