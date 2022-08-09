Зеленський: війна почалася і закінчиться у Криму

Україна поверне всі окуповані Росією території та закінчить війну там, де вона почалася — у Криму, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Ця російська війна проти України та проти всієї вільної Європи почалася з Криму і має закінчитися Кримом – його звільненням… Ми повернемося в український Крим" , — наголосив Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна відновить контроль і над іншими окупованими зараз територіями.

"Від Харківщини до Херсона, від Донецька до Енергодара, від Станиці Луганської до Ялти, від Бердянська до Новофедорівки – все це частини нашої країни, все це Україна, яка буде повністю вільною" , — наголосив він.

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, у Новофедорівці Сакського району в окупованому Криму в районі російської авіабази пролунало кілька вибухів.

Радник голови Міністерства внутрішніх справ України, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів заявив, що Україна отримала високоточні ракети з радіусом поразки до 300 км.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що на авіабазі відбулася детонація боєприпасів. При цьому люди та техніка не постраждали. Кримська "влада" оголосила евакуацію в Сакському районі.

Однак пізніше так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов заявив, що в результаті вибухів одна людина загинула і п'ятеро, зокрема дитина, отримали травми.

У Міноборони України потролили росіян, заявивши, що "не може встановити причини займання".

Видання The New York Times, посилаючись на своє джерело, повідомило, що удару по авіабазі завдали українські військові зі зброї українського виробництва.