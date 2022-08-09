США розслідують діяльність фірми, пов'язаної з Абрамовичем

США проводять розслідування діяльності компанії Concord Management, яка здійснювала інвестиції хедж-фондів на мільярди доларів для російського мільярдера Романа Абрамовича.﻿ Про це, з посиланням на New York Times, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Розслідування, проведене Комісією з цінних паперів та ФБР, зосереджено на тому, як партнери Абрамовича використовували кілька офшорних підставних компаній для інвестування восьми мільярдів доларів у хедж-фонди та приватні інвестиційні компанії.

Влада шукає інформацію про грошові потоки в більш ніж десяток підставних компаній, що базуються в таких притулках, як Британські Віргінські острови і Острів Джерсі, і з них.

У червні суд США видав ордери на конфіскацію двох розкішних літаків, що належать Абрамовичу, відповідно до санкцій, введених США після вторгнення Росії в Україну.

Міністерство юстиції США також домагається від Конгресу більш широких повноважень для арешту активів російських олігархів як засобу чинення тиску на Москву у зв'язку з її вторгненням в Україну.