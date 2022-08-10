Нова Зеландія може увійти в оборонний альянс, спрямований на стримування Китаю

Нова Зеландія може вступити у Тристоронній оборонний альянс AUKUS, у який сьогодні входять Австралія, Великобританія і США, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман.

Тихоокеанський блок зараз зосереджений на будівництві атомного підводного флоту для Австралії, але в майбутньому AUKUS планує розширюватися.

Оборонний альянс AUKUS був створений у вересні 2021 року, однією з його цілей є стримування Китаю.

В рамках тристоронньої угоди військово-морський флот Австралії вперше отримає можливість будувати атомні підводні човни. Перші з них повинні надійти на озброєння ВМС Австралії у 2036 році.