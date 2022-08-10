Зведення Генштабу: Росіяни намагаються наступати на Донбасі, тривають бої

За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, бойові дії тривають. Також вони вели наступ в напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка, але зазнали втрат і відійшли.

На Авдіївському напрямку були обстріли біля Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки діяли біля Красногорівки та Мар’їнки.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. До 11 серпня планується перший етап навчань з бойовою стрільбою ЗС РФ та Білорусі. Є загроза ударів з Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог стріляв із ствольної артилерії поблизу Сеньківки Чернігівської області.

На Харківському напрямку були обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементіївка, Нове, Питомник, Руські Тишки, Перемога, Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П’ятигірське та Шевелівка. Ворог вів наступальні бої у напрямку Ветеринарне – Уди, успіху не мав, зазнав втрат, відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак – Гусарівка.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Великої Комишувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини.

На Краматорському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Сидорового та Райгородка.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Івано-Дар’ївка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Соледар, Яковлівка та Вершина. Завдали авіаударів силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини. Ворог намагався вести штурм на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар. Успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстріляли із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Костянтинопольське, Новомихайлівка, Мала Токмачка, Великомихайлівка, Павлівка, Володимирівка, Шевченко, Пречистівка, Велика Новосілка, Бурлацьке, Времівка, Залізничне, Степове, Полтавка, Новосілка, Гуляйполе та Малі Щербаки. Завдали авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку противник стріляв із танків, та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Вів розвідку БпЛА .

В акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Є загроза ракетних ударів