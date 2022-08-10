ОВА: війська РФ завдали удару по Нікопольському району, 11 загиблих

Російські війська вночі обстріляли Нікопольський район із "Градів", унаслідок чого 11 людей загинуло, ще 13 поранено. Про це повідомив﻿ начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада. У Марганці 10 людей загинули, 11 постраждали. Десятеро - у лікарні, семеро з них важкі.

У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач.

У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка, також постраждало подружжя. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони, додав Резніченко.