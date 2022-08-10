ОВА: війська РФ завдали удару по Нікопольському району, 13 загиблих
Російські війська вночі обстріляли Нікопольський район із "Градів", унаслідок чого 13 людей загинуло, ще 11 поранено. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог двічі обстріляв район з "Градів". Скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо і підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках", - йдеться в повідомленні.
Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада.
У місті понівечені понад 20 багатоповерхівок, ЦНАП, палац культури, гуртожиток, дві школи, будівля міськради та ще кілька адмінприміщень. Виведена з ладу лінія електропередач.
У Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка, також постраждало подружжя. У селі пошкоджені 11 приватних будинків та газогони, додав Резніченко.
Оновлено. Станом на 9:15 нічна російська атака по Нікопольському району забрала життя 13 мирних людей. 11 поранені, 5-ро з них у тяжкому стані.