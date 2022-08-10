Британія планує відключення електроенергії на тлі газової кризи

Знайомі з планами уряду Британії джерела Bloomberg стверджують, що взимку Британія планує організовано відключати електроенергію для промисловості та домогосподарств, якщо холодна погода збігатиметься з нестачею газу, повідомляє Економічна правда.

Дефіцит електроенергії може становити близько шостої частини пікового попиту, згідно з останнім урядовим "розумним сценарієм найгіршого випадку", навіть після того, як будуть запущені аварійні вугільні електростанції.

Для екстрених заходів для економії газу Британії може знадобитися чотири дні в січні, відповідно до прогнозу, у зв’язку з температурами нижчими від середнього та скороченням імпорту електроенергії з Норвегії та Франції.