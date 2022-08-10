Генштаб: ЗСУ за добу знищили 9 ворожих літаків
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про орієнтовні втрати російської армії в Україні.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 42 800 (+160) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1832 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4086 (+10) од,
- артилерійських систем – 971 (+7) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засобів ППО - 133 (+0) од,
- літаків – 232 (+9) од,
- гелікоптерів – 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9),
- крилатих ракет - 185 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7) од,
- спеціальної техніки - 89 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.