Генштаб: ЗСУ за добу знищили 9 ворожих літаків

Генштаб: ЗСУ за добу знищили 9 ворожих літаків

Генеральний штаб ЗСУ повідомив﻿ про орієнтовні втрати російської армії в Україні.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 42 800 (+160) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1832 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4086 (+10) од,
  • артилерійських систем – 971 (+7) од,
  • РСЗВ - 261 (+0) од,
  • засобів ППО - 133 (+0) од,
  • літаків – 232 (+9) од,
  • гелікоптерів  – 193 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 766 (+9),
  • крилатих ракет - 185 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3005 (+7) од,
  • спеціальної техніки - 89 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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