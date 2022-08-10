Нардеп: ВР планує продовжити воєнний стан та мобілізацію

На найближчому пленарному засіданні Парламент знову продовжить строк дії воєнного стану в Україні. Про це повідомив﻿ народний депутат ("Голос") Ярослав Железняк.

Відповідний Указ Президента буде внесений на затвердження Ради протягом найближчих днів. Це буде вже 4-е продовження за цей рік.

"Поки строк продовження невідомий, але очікується що він, на жаль, буде також достатньо довгим.

Також варто очікувати і указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану" , - зазначив Железняк.

Нагадаємо, минулого разу дію воєнного стану було продовжено на 90 діб, до 23 серпня.