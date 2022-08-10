У ЗСУ озвучили наслідки вибухів у Криму

Внаслідок вибухів на аеродромі Саки в Новофедорівці в окупованому Криму знищено близько десяти літаків та склад авіаційного озброєння. Про це заявив спікер командування Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону в середу, 10 серпня, повідомляє Корреспондент.

За його словами, на аеродромі розташовувалися російські літаки Су-30 СМ, Су-24, Іл-76 та інші. Їх використовували щодня.

Ігнат зазначив, що всього в Криму є п'ять аеродромів, які РФ може використати для зльоту літаків та завдання ракетних ударів по Україні.

"Через вибух, який ми спостерігали на відеоматеріалах, зрозуміло, що вражений склад авіаційного озброєння. Тому що детонація була серйозною. А якщо там додатково знищено з десяток літаків, то це буде справжня невелика перемога" , - сказав він.

Зазначимо, у сьогоднішньому зведенні Генштабу щодо втрат військ РФ в Україні зазначено, що українські військові знищили ще 9 ворожих літаків. Загалом ЗСУ знищили 232 російські літаки.