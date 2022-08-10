Україна наростила агроекспорт майже на чверть

Постачання української сільгосппродукції за кордон у липні зросли на 22,7%, порівняно з червнем, і склали 2,66 млн тонн. Про це, з посиланням на Мінагрополітики, повідомляє Корреспондент.

Таким чином, за місяць експорт зріс на 492,7 тисячі тонн.

Так, експорт пшениці зріс більш ніж утричі – до 412 тис. т, порівняно зі 138,4 тис. т у червні.

Постачання ячменю зросло з 26 тис. т до 183 тис. т.

Експорт кукурудзи зріс на 84,7 тис. т і становив 1,1 млн т.

Експорт соняшника становив 362,1 тис. т, що майже на 33% менше, ніж у червні.

Постачання соєвих бобів протягом липня склали 141,55 тис. т, порівняно з майже 71,3 тис. т.

При цьому експорт соєвої олії знизився до 15,7 тис. т із 18 тис. т.

Фактичний експорт соняшникової олії становив за місяць 307 тис. т, що на 39,4 тис. т більше, ніж у червні.

Також у липні на зовнішні ринки Україна відвантажила 141,5 тис. т шроту, що на 48,3 тис. т більше за показники червня.