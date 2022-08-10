ОВА: У Донецькій області вводять спецрежим в'їзду та виїзду

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що з 11 серпня на підконтрольній Україні території Донецької області починає діяти особливий режим в'їзду, виїзду та руху транспортних засобів.

Особливий режим передбачає заборону на вивезення без дозволу з Донецької області спецтехніки, яка може бути використана для потреб оборони, наприклад, екскаваторів, тягачів, тралів тощо.

Кириленко нагадав, що продовжує діяти заборона на в'їзд та переміщення транспорту, що перевозить алкогольні напої та речовини на спиртовій основі (крім ліків та дезінфікуючих засобів).