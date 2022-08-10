Угорська та словацька нафтові компанії оплатили транзит нафти через Україну

Українська транспортна компанія позитивно відреагувала на пропозицію нафтопереробників Slovnaft (Словаччина) та MOL (Угорщина) сплатити транзитні збори за транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба", повідомляє Економічна правда.

"Slovnaft вже здійснила оплату на рахунок компанії і очікує, що на підставі цього постачання нафти відновиться найближчими днями. Із цим рішенням погодилася і російська сторона" , – пишуть у компанії.

У заяві зазначається, що переривання поставок відбулося після того, як на рівні банку виникли технічні проблеми через оплату транзитних зборів з російської сторони.

Крім цього, як пише Bloomberg, угорська компанія Mol також перерахувала Україні комісію та очікує відновлення транзиту протягом декількох днів.

На запит ЕП у "Нафтогазі" поки не коментують ситуацію.

Раніше повідомлялось, що угорський нафтопереробник MOL розпочав переговори про відновлення транзиту нафти з Росії через Україну нафтопроводом "Дружба" та готовий сам сплачувати за нього.

Російська нафтова компанія "Транснефть" заявила, що Україна припинила транзит російської нафти через південну частину нафтопроводу "Дружба" через санкції, які унеможливили оплату послуг транзиту.

Під час роботи над шостим санкційним пакетом ЄС проти Росії за її вторгнення в Україну, після тривалого блокування нафтового ембарго Угорщиною, країни погодилися тимчасово вивести трубопровідні поставки нафти.

Таким чином, відповідно до ухвалених санкцій, постачання по нафтопроводу "Дружба" до Центральної Європи мали зберігатися, поки Угорщина, Словаччина та Чехія не знайдуть альтернативу російському ресурсу.

Чинний договір на транзит російської нафти територією України укладений у грудні 2019 року і діє до січня 2030 року.