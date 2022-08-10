Податок на Google: Гетманцев розповів, скільки отримає держбюджет

Державний бюджет України отримає близько $76 млн від сплати так званого "податку на Google". Про це повідомив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев у Facebook﻿.

"Учора минув термін подання декларацій щодо "податку на Google". Це ПДВ, який з цього року мають сплачувати великі транснаціональні корпорації з електронних сервісів, що надаються в Україні. Загальна задекларована сума за другий квартал становить близько $76 млн" , - написав він. ﻿

Він додав, що податок заплатили 53 великі компанії. Найбільші суми задекларували Google, Apple, Facebook, Instagram, OnlyFans.