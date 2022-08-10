Вибухи в Криму: у Новофедорівці запровадили надзвичайний стан

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов заявив, що після вибухів у Новофедорівці запроваджено надзвичайний стан муніципального масштабу, повідомляє Українська правда.

"Визнано НС муніципального масштабу. Кількість мешканців, які розміщені у пунктах тимчасового розміщення – 252 особи" , - підкреслив "глава" Криму.

Він також повідомив, що власники пошкодженого житла отримають компенсацію від 10 до 100 тисяч рублів, в залежності від руйнувань.

Розбір завалів повинен зайняти не більше десяти днів, а розпочнеться він після оцінки збитків.