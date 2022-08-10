G7 вимагає негайного повернути контроль над ЗАЕС Україні

Глави МЗС "Групи семи" (G7) оприлюднили заяву з приводу ситуації на Запорізькій атомній електростанції, у якій вимагає від Росії негайно повернути контроль над АЕС Україні, повідомляє Українська правда.

"У цьому контексті ми вимагаємо, щоб Росія негайно повернула законному суверенному власнику, Україні, повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією, а також над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів України для забезпечення їх безпечної та надійної експлуатації" , – йдеться у заяві міністрів G7, опублікованій на сайті МЗС Німеччини.

Український персонал, який обслуговує Запорізьку АЕС, повинен мати можливість виконувати свої обов'язки без загроз та тиску, додали міністри.

"Саме триваючий контроль Росії над станцією становить загрозу для регіону" , – йдеться у заяві.

Міністри заявили про підтримку зусиль генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі щодо зміцнення ядерної безпеки в Україні.

Вони підкреслили важливість сприяння експертній місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС для вирішення питань ядерної безпеки у спосіб, який "поважає повний суверенітет України над її територією та інфраструктурою".