КМДА: у Києві батьки самі обиратимуть для дітей форму навчання
Батьки столичних школярів можуть обрати форму навчання своїх дітей та змінити вибір протягом навчального року. Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Зазначається, що в Києві батьки самі зможуть обрати, як навчатиметься їхня дитина: офлайн, онлайн чи за індивідуальною формою.
Так, до нового навчального року в умовах воєнного стану готуються 1252 освітні установи.
Більшість шкіл знаходиться в процесі обрання формату навчання. На їхні рішення місто очікує протягом 10 днів.
"Усі міські програми, які направлені на безпеку дітей та викладачів, у тому числі облаштування укриттів та забезпечення пожежної безпеки, збережені у повному обсязі. Роботи за цими програмами тривають і будуть завершені вчасно. До початку навчального року мають бути підготовлені абсолютно всі освітні установи Києва", – додали в КМДА.