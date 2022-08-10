КМДА: у Києві батьки самі обиратимуть для дітей форму навчання

Батьки столичних школярів можуть обрати форму навчання своїх дітей та змінити вибір протягом навчального року. Про це повідомляє﻿ прес-служба КМДА.

Зазначається, що в Києві батьки самі зможуть обрати, як навчатиметься їхня дитина: офлайн, онлайн чи за індивідуальною формою.

Так, до нового навчального року в умовах воєнного стану готуються 1252 освітні установи.

Більшість шкіл знаходиться в процесі обрання формату навчання. На їхні рішення місто очікує протягом 10 днів.