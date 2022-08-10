WP: за атакою на аеродром у Криму стоїть український спецназ

Підрозділи українських Сил спеціальних операцій стоять за атакою на аеродром поблизу селища Новофедорівка в окупованому Криму, повідомляє Washington Post з посиланням на українського чиновника, повідомляє Новое время.

Чиновник, який говорив за умов анонімності, не розкрив подробиці операції.

Як пише видання, атака на аеродром у Криму знаменує собою різку ескалацію війни, а також демонструє здатність українських сил завдавати ударів набагато глибше в тил росіян, ніж вважалося раніше.

Газета нагадує, що українські Сили спеціальних операцій беруть активну участь в операціях на захоплених територіях і координують свої дії з місцевими жителями для проведення атак. Активність партизанів була особливо поширена в окупованій південній Херсонській області.

При цьому один з американських чиновників на умовах анонімності заявив, що при нападі на аеродром не використовувалася американська зброя.

9 серпня на військовій авіабазі РФ Саки біля селища Новофедорівка в окупованому Криму пролунали кілька потужних вибухів. Стовпи диму від них видно було як на суші, так і в морі.

У Міноборони РФ заявили, що сталася «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Кримська «влада» розповіла про п’ятьох постраждалих, а пізніше ЗМІ країни-агресора заявили, що одна людина загинула, а ще дев’ять отримали поранення.

У Міноборони України прокоментувало вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму. Відомство зазначило, що не може встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.