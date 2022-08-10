Держстат: у липні інфляція становила 0,7%

У липні 2022 року споживчі ціни підвищилися на 0,7%. Про це повідомила Державна служба статистики, повідомляє Українські Новини.

У тому числі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у липні підвищилися на 0,8%, на одяг та взуття – знизилися на 3,5%, на житлово-комунальні послуги – підвищилися на 0,5%, на послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 0,5%, на освіту – підвищилися на 0,1%.

Порівняно з липнем 2021 року у липні 2022 року споживчі ціни підвищилися на 22,2%.

У січні-липні 2022 року інфляція становила 18,2%.

У липні 2022 року базовий індекс споживчих цін збільшився на 1,2%.

У січні-липні 2022 року базовий індекс споживчих цін підвищився на 12,7%.

Базова інфляція є субіндексом індексу споживчих цін.

Базовий ІСЦ (базова інфляція) – частина інфляції, що показує динаміку вільних цін без урахування позицій, ціни на які піддаються впливу адміністративного та сезонного факторів.

Як повідомлялось, у червні 2022 року споживчі ціни підвищилися на 3,1%, базовий індекс споживчих цін підвищився на 1,6%.

У 2021 році була зафіксована інфляція 10,0%, у 2020 році – інфляція 5,0%, у 2019 році – інфляція 4,1%, у 2018 році – інфляція 9,8%, у 2017 році – інфляція 13.

У 2021 році базова інфляція становила 7,9%.

Державний бюджет на 2022 рік передбачає зростання споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) – 6,2%.