Німеччина передала Україні додаткові САУ та снаряди до них

Німеччина передала Збройним силам України ще чотири самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі снарядів до них, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду.

У переліку переданого обладнання зазначається, що Україна вже одержала 12 артилерійських установок цього типу. Раніше було відомо про вісім переданих Gepard.

Також повідомляється, що ЗСУ за останній час отримали:

49 тисяч снарядів для Gepard;

10 високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

три броньовані ремонтно-евакуаційні машини та інше обладнання.

Загалом Україна має отримати від Бундесверу 30 установок Gepard. Щонайменше сто військовослужбовців ЗСУ навчилися працювати з цими САУ у Німеччині.