Посол: крадене росіянами зерно з України перевозять 87 суден

Крадене росіянами зерно з України перевозять 87 суден, повідомляє Ділова столиця.

Про це сказав надзвичайний і повноважний посол України в Лівані Ігор Осташ під час брифінгу у медіацентрі "Україна" 10 серпня.

"Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така оборудка злочинна в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська Росії в Україні. Звичайно, сирійські, російські, в основному, судна, і не тільки" , — зазначив він.

За словами посла, дуже важливо звертатися до міжнародного морського права. Тому що практично весь час ці судна, які завантажуються в Криму, та йдуть такими злочинними маршрутами, виключають свої AIS, транспондери, маячки, для того, щоб бути невидимими.

Тобто це сигналізує про нелегальну роботу і нелегальний бізнес, коли є спроба щось приховати, уникнути відповідальності.