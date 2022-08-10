Аксьонов повідомляє про 14 постраждалих і десятки пошкоджених будинків у Криму

Після вибухів на військовому аеродромі РФ Саки біля Новофедорівки в окупованому Криму за медичною допомогою звернулися 14 людей, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на коментар так званого «глави Криму» Сергія Аксьонова.

За його словами, на цей час постраждали 62 багатоквартирні будинки та 20 комерційних об'єктів. По приватних будинках інформація уточнюється.

Також Аксьонов повідомив, що за медичною допомогою звернулися 14 осіб, одна людина загинула, а 252 особи перебувають у пункті тимчасового розміщення.

9 серпня на військовій авіабазі біля селища Новофедорівка пролунали кілька потужних вибухів. Стовпи диму від них видно було як на суші, так і в морі. У Міноборони РФ заявили, що сталася «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

У Міноборони України прокоментувало вибухи на аеродромі Саки в окупованому Криму. Відомство зазначило, що не може встановити причину пожежі на території аеродрому, але нагадує про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.